Borsa şirketlerinin piyasa değeri
12.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:02
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 32 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 32 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|57.564.885.735
|1,32
|Ford Otosan
|56.987.784.000
|8,09
|Ereğli Demir Çelik
|52.885.000.000
|1,33
|Enka İnşaat
|42.840.000.000
|0,87
|Bim Mağazalar
|41.866.440.000
|7,79
|Garanti Bankası
|41.664.000.000
|0,67
|ASELSAN
|40.242.000.000
|2,49
|Turkcell
|36.674.000.000
|1,81
|Akbank
|34.528.000.000
|0,55
|İskenderun Demir Çelik
|34.162.000.000
|1,55
|Türk Telekom
|29.610.000.000
|2,46
|İş Bankası (C)
|29.249.805.000
|0,43
|Sasa Polyester
|28.568.600.000
|9,90
|Tüpraş
|25.693.009.920
|2,24
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.327.507.698
|0,51
|Şişe Cam
|23.556.116.092
|1,06
|Gübre Fabrikaları
|23.096.100.000
|40,68
|Sabancı Holding
|22.974.948.263
|0,63
|Arçelik
|22.772.040.509
|1,65
|Koza Altın
|21.990.500.000
|3,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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