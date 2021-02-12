Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

12.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:02
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 32 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 32 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding57.564.885.7351,32
Ford Otosan56.987.784.0008,09
Ereğli Demir Çelik52.885.000.0001,33
Enka İnşaat42.840.000.0000,87
Bim Mağazalar41.866.440.0007,79
Garanti Bankası41.664.000.0000,67
ASELSAN40.242.000.0002,49
Turkcell36.674.000.0001,81
Akbank34.528.000.0000,55
İskenderun Demir Çelik34.162.000.0001,55
Türk Telekom29.610.000.0002,46
İş Bankası (C)29.249.805.0000,43
Sasa Polyester28.568.600.0009,90
Tüpraş25.693.009.9202,24
Yapı ve Kredi Bankası24.327.507.6980,51
Şişe Cam23.556.116.0921,06
Gübre Fabrikaları23.096.100.00040,68
Sabancı Holding22.974.948.2630,63
Arçelik22.772.040.5091,65
Koza Altın21.990.500.0003,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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