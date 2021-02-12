Borsa şirketlerinin piyasa değeri
12.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:51
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 31 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 31 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|57.818.475.540
|1,33
|Ford Otosan
|57.794.877.000
|8,20
|Ereğli Demir Çelik
|52.850.000.000
|1,33
|Enka İnşaat
|42.784.000.000
|0,87
|Bim Mağazalar
|42.109.320.000
|7,83
|Garanti Bankası
|41.454.000.000
|0,67
|ASELSAN
|40.128.000.000
|2,49
|Turkcell
|36.410.000.000
|1,79
|Akbank
|34.528.000.000
|0,55
|İskenderun Demir Çelik
|34.191.000.000
|1,56
|Türk Telekom
|29.750.000.000
|2,47
|İş Bankası (C)
|28.709.808.600
|0,42
|Sasa Polyester
|27.406.600.000
|9,50
|Tüpraş
|25.968.471.040
|2,27
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.411.978.211
|0,51
|Şişe Cam
|23.341.691.108
|1,05
|Sabancı Holding
|22.995.352.302
|0,63
|Arçelik
|22.745.011.380
|1,65
|Gübre Fabrikaları
|22.561.700.000
|39,74
|Koza Altın
|20.877.250.000
|2,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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