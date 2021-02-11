Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

11.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:53
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 36 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 36 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan57.970.332.0008,23
Koç Holding57.514.167.7741,32
Ereğli Demir Çelik53.550.000.0001,33
Enka İnşaat43.456.000.0000,88
Bim Mağazalar42.534.360.0007,91
Garanti Bankası41.748.000.0000,67
ASELSAN40.561.200.0002,51
Turkcell36.410.000.0001,79
Akbank34.840.000.0000,55
İskenderun Demir Çelik34.510.000.0001,57
Türk Telekom29.890.000.0002,48
İş Bankası (C)28.709.808.6000,42
Tüpraş26.494.351.3602,74
Sasa Polyester25.979.000.0009,00
Yapı ve Kredi Bankası24.496.448.7240,52
Şişe Cam23.770.541.0761,07
Sabancı Holding23.362.625.0100,64
Arçelik23.001.788.0981,66
Gübre Fabrikaları22.812.200.00040,18
Koza Altın20.846.750.0002,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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