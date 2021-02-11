Borsa şirketlerinin piyasa değeri
11.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:53
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 36 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 36 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|57.970.332.000
|8,23
|Koç Holding
|57.514.167.774
|1,32
|Ereğli Demir Çelik
|53.550.000.000
|1,33
|Enka İnşaat
|43.456.000.000
|0,88
|Bim Mağazalar
|42.534.360.000
|7,91
|Garanti Bankası
|41.748.000.000
|0,67
|ASELSAN
|40.561.200.000
|2,51
|Turkcell
|36.410.000.000
|1,79
|Akbank
|34.840.000.000
|0,55
|İskenderun Demir Çelik
|34.510.000.000
|1,57
|Türk Telekom
|29.890.000.000
|2,48
|İş Bankası (C)
|28.709.808.600
|0,42
|Tüpraş
|26.494.351.360
|2,74
|Sasa Polyester
|25.979.000.000
|9,00
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.496.448.724
|0,52
|Şişe Cam
|23.770.541.076
|1,07
|Sabancı Holding
|23.362.625.010
|0,64
|Arçelik
|23.001.788.098
|1,66
|Gübre Fabrikaları
|22.812.200.000
|40,18
|Koza Altın
|20.846.750.000
|2,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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