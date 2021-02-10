Borsa şirketlerinin piyasa değeri
10.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:51
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 45 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 45 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|56.550.526.515
|1,30
|Ford Otosan
|56.496.510.000
|11,84
|Ereğli Demir Çelik
|52.675.000.000
|1,31
|Enka İnşaat
|43.624.000.000
|0,89
|Bim Mağazalar
|43.263.000.000
|8,05
|Garanti Bankası
|42.756.000.000
|0,69
|ASELSAN
|40.971.600.000
|2,54
|Turkcell
|36.806.000.000
|1,81
|Akbank
|35.464.000.000
|0,56
|İskenderun Demir Çelik
|34.191.000.000
|1,56
|Türk Telekom
|30.030.000.000
|2,49
|İş Bankası (C)
|29.069.806.200
|0,43
|Tüpraş
|26.068.638.720
|2,70
|Sasa Polyester
|24.866.800.000
|8,62
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.749.860.262
|0,52
|Şişe Cam
|23.586.748.233
|1,06
|Sabancı Holding
|23.138.180.578
|0,64
|Arçelik
|23.123.419.175
|1,67
|Gübre Fabrikaları
|22.995.900.000
|40,50
|Koza Altın
|20.862.000.000
|2,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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