Borsa şirketlerinin piyasa değeri
10.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:41
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 57 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 57 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|57.794.877.000
|12,11
|Koç Holding
|55.941.910.983
|1,28
|Ereğli Demir Çelik
|53.200.000.000
|1,32
|Enka İnşaat
|43.792.000.000
|0,89
|Bim Mağazalar
|43.293.360.000
|8,05
|Garanti Bankası
|42.630.000.000
|0,69
|ASELSAN
|41.496.000.000
|2,57
|Turkcell
|36.784.000.000
|1,81
|Akbank
|35.620.000.000
|0,57
|İskenderun Demir Çelik
|34.336.000.000
|1,57
|Türk Telekom
|29.960.000.000
|2,49
|İş Bankası (C)
|29.249.805.000
|0,43
|Tüpraş
|25.943.429.120
|2,68
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.918.801.288
|0,52
|Sasa Polyester
|24.070.000.000
|8,34
|Şişe Cam
|23.586.748.233
|1,06
|Arçelik
|23.231.535.688
|1,68
|Gübre Fabrikaları
|23.229.700.000
|40,91
|Sabancı Holding
|23.036.160.381
|0,63
|Koza Altın
|20.694.250.000
|2,87
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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