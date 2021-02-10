Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

10.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:41
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 57 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 57 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan57.794.877.00012,11
Koç Holding55.941.910.9831,28
Ereğli Demir Çelik53.200.000.0001,32
Enka İnşaat43.792.000.0000,89
Bim Mağazalar43.293.360.0008,05
Garanti Bankası42.630.000.0000,69
ASELSAN41.496.000.0002,57
Turkcell36.784.000.0001,81
Akbank35.620.000.0000,57
İskenderun Demir Çelik34.336.000.0001,57
Türk Telekom29.960.000.0002,49
İş Bankası (C)29.249.805.0000,43
Tüpraş25.943.429.1202,68
Yapı ve Kredi Bankası24.918.801.2880,52
Sasa Polyester24.070.000.0008,34
Şişe Cam23.586.748.2331,06
Arçelik23.231.535.6881,68
Gübre Fabrikaları23.229.700.00040,91
Sabancı Holding23.036.160.3810,63
Koza Altın20.694.250.0002,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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