Borsa şirketlerinin piyasa değeri
09.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:51
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 36 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 36 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|57.093.057.000
|11,96
|Koç Holding
|55.637.603.217
|1,28
|Ereğli Demir Çelik
|52.430.000.000
|1,30
|Enka İnşaat
|43.680.000.000
|0,89
|Garanti Bankası
|42.840.000.000
|0,69
|Bim Mağazalar
|42.746.880.000
|7,95
|ASELSAN
|41.176.800.000
|2,55
|Turkcell
|37.004.000.000
|1,82
|Akbank
|35.516.000.000
|0,56
|İskenderun Demir Çelik
|33.872.000.000
|1,55
|Türk Telekom
|29.470.000.000
|2,45
|İş Bankası (C)
|28.934.807.100
|0,43
|Tüpraş
|26.043.596.800
|2,70
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.003.271.801
|0,53
|Sasa Polyester
|23.953.800.000
|8,30
|Şişe Cam
|23.770.541.076
|1,07
|Arçelik
|23.069.360.919
|1,67
|Gübre Fabrikaları
|23.029.300.000
|40,56
|Sabancı Holding
|22.934.140.184
|0,63
|Koza Altın
|20.968.750.000
|2,91
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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