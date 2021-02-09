Borsa şirketlerinin piyasa değeri
09.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:49
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 42 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 42 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|58.005.423.000
|12,15
|Koç Holding
|55.485.449.334
|1,27
|Ereğli Demir Çelik
|52.360.000.000
|1,30
|Enka İnşaat
|44.128.000.000
|0,90
|Bim Mağazalar
|42.868.320.000
|7,97
|Garanti Bankası
|42.588.000.000
|0,69
|ASELSAN
|40.629.600.000
|2,52
|Turkcell
|36.498.000.000
|1,80
|Akbank
|35.516.000.000
|0,56
|İskenderun Demir Çelik
|34.162.000.000
|1,56
|Türk Telekom
|29.680.000.000
|2,47
|İş Bankası (C)
|28.934.807.100
|0,43
|Tüpraş
|26.068.638.720
|2,70
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.918.801.288
|0,52
|Şişe Cam
|23.954.333.919
|1,08
|Sasa Polyester
|23.920.600.000
|8,29
|Gübre Fabrikaları
|23.396.700.000
|41,21
|Arçelik
|23.136.933.739
|1,67
|Sabancı Holding
|22.811.715.949
|0,63
|Koza Altın
|21.624.500.000
|3,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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