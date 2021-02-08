Borsa şirketlerinin piyasa değeri
08.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:55
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 26 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 26 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|55.163.052.000
|11,56
|Koç Holding
|53.862.474.582
|1,23
|Ereğli Demir Çelik
|52.115.000.000
|1,30
|Enka İnşaat
|44.016.000.000
|0,90
|Bim Mağazalar
|43.141.560.000
|8,03
|Garanti Bankası
|41.034.000.000
|0,66
|ASELSAN
|40.264.800.000
|2,49
|Turkcell
|36.476.000.000
|1,80
|Akbank
|34.320.000.000
|0,55
|İskenderun Demir Çelik
|33.901.000.000
|1,55
|Türk Telekom
|29.820.000.000
|2,48
|İş Bankası (C)
|28.529.809.800
|0,44
|Tüpraş
|25.217.213.440
|2,61
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.665.389.749
|0,52
|Şişe Cam
|23.433.587.530
|1,06
|Sasa Polyester
|23.339.600.000
|9,26
|Arçelik
|23.096.390.047
|1,67
|Gübre Fabrikaları
|22.979.200.000
|40,47
|Sabancı Holding
|22.852.524.027
|0,63
|Koza Altın
|19.962.250.000
|2,77
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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