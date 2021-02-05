Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

05.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:00
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100PDPD/DD
Ford Otosan55.057.779.00011,53
Koç Holding53.913.192.5431,24
Ereğli Demir Çelik51.100.000.0001,27
Enka İnşaat44.016.000.0000,90
Bim Mağazalar43.050.480.0008,01
Garanti Bankası40.992.000.0000,66
Aselsan40.242.000.0002,49
Turkcell36.784.000.0001,81
Akbank34.372.000.0000,55
İskenderun Demir Çelik33.930.000.0001,55
Türk Telekom29.610.000.0002,46
İş Bankası (C)28.709.808.6000,44
Tüpraş25.217.213.4402,61
Yapı ve Kredi Bank.24.496.448.7240,52
Şişe Cam23.433.587.5301,06
Sasa Polyester23.074.000.0009,16
Arçelik22.920.700.7141,66
Sabancı Holding22.832.119.9880,63
Gübre Fabrik.22.712.000.00040,00
Koza Altın19.428.500.0002,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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