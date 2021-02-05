Borsa şirketlerinin piyasa değeri
05.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:00
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|55.057.779.000
|11,53
|Koç Holding
|53.913.192.543
|1,24
|Ereğli Demir Çelik
|51.100.000.000
|1,27
|Enka İnşaat
|44.016.000.000
|0,90
|Bim Mağazalar
|43.050.480.000
|8,01
|Garanti Bankası
|40.992.000.000
|0,66
|Aselsan
|40.242.000.000
|2,49
|Turkcell
|36.784.000.000
|1,81
|Akbank
|34.372.000.000
|0,55
|İskenderun Demir Çelik
|33.930.000.000
|1,55
|Türk Telekom
|29.610.000.000
|2,46
|İş Bankası (C)
|28.709.808.600
|0,44
|Tüpraş
|25.217.213.440
|2,61
|Yapı ve Kredi Bank.
|24.496.448.724
|0,52
|Şişe Cam
|23.433.587.530
|1,06
|Sasa Polyester
|23.074.000.000
|9,16
|Arçelik
|22.920.700.714
|1,66
|Sabancı Holding
|22.832.119.988
|0,63
|Gübre Fabrik.
|22.712.000.000
|40,00
|Koza Altın
|19.428.500.000
|2,70
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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