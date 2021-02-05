Borsa şirketlerinin piyasa değeri
05.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:46
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 28 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 28 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|55.935.054.000
|11,72
|Koç Holding
|54.826.115.841
|1,26
|Ereğli Demir Çelik
|52.220.000.000
|1,30
|Enka İnşaat
|44.632.000.000
|0,91
|Bim Mağazalar
|43.718.400.000
|8,13
|Garanti Bankası
|41.664.000.000
|0,67
|Aselsan
|40.538.400.000
|2,51
|Turkcell
|36.784.000.000
|1,81
|Akbank
|34.892.000.000
|0,55
|İskenderun Demir Çelik
|33.843.000.000
|1,55
|Türk Telekom
|30.240.000.000
|2,51
|İş Bankası (C)
|28.979.806.800
|0,45
|Tüpraş
|25.542.758.400
|2,64
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.003.271.801
|0,53
|Şişe Cam
|24.015.598.200
|1,08
|Sasa Polyester
|23.505.600.000
|9,33
|Arçelik
|23.231.535.688
|1,68
|Gübre Fabrik.
|23.096.100.000
|40,68
|Sabancı Holding
|22.832.119.988
|0,63
|Coca Cola İçecek
|19.408.490.667
|2,26
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
Haber Yorumları
500