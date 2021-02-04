Borsa şirketlerinin piyasa değeri
04.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:01
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|56.285.964.000
|11,79
|Koç Holding
|54.673.961.958
|1,25
|Ereğli Demir Çelik
|51.800.000.000
|1,29
|Enka İnşaat
|44.464.000.000
|0,90
|Bim Mağazalar
|43.445.160.000
|8,08
|Garanti Bankası
|41.664.000.000
|0,67
|Aselsan
|40.470.000.000
|2,51
|Turkcell
|36.806.000.000
|1,81
|Akbank
|34.736.000.000
|0,55
|İskenderun Demir Çelik
|34.336.000.000
|1,57
|Türk Telekom
|30.030.000.000
|2,49
|İş Bankası (C)
|28.889.807.400
|0,45
|Tüpraş
|25.367.464.960
|2,63
|Yapı ve Kredi Bank.
|24.918.801.288
|0,52
|Şişe Cam
|23.617.380.373
|1,06
|Arçelik
|23.123.419.175
|1,67
|Gübre Fabrik.
|22.979.200.000
|40,47
|Sabancı Holding
|22.770.907.870
|0,63
|Sasa Polyester
|22.327.000.000
|8,86
|Coca Cola İçecek
|19.395.772.128
|2,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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