Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

04.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:49
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 13 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 13 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20PDPD/DD
Ford Otosan56.952.693.00011,93
Koç Holding54.623.243.9971,25
Ereğli Demir Çelik51.940.000.0001,29
Enka İnşaat45.304.000.0000,92
Bim Mağazalar43.748.760.0008,14
Garanti Bankası42.252.000.0000,68
Aselsan40.834.800.0002,53
Turkcell36.784.000.0001,81
Akbank34.892.000.0000,55
İskenderun Demir Çelik33.785.000.0001,54
Türk Telekom29.715.000.0002,47
İş Bankası (C)29.114.805.9000,45
Tüpraş25.517.716.4802,64
Yapı ve Kredi Bank.25.003.271.8010,53
Şişe Cam23.801.173.2161,07
Arçelik23.407.225.0211,69
Gübre Fabrik.23.246.400.00040,94
Sabancı Holding22.872.928.0670,63
Sasa Polyester22.459.800.0008,91
Coca Cola İçecek19.421.209.2062,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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