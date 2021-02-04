Borsa şirketlerinin piyasa değeri
04.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:49
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 13 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 13 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|56.952.693.000
|11,93
|Koç Holding
|54.623.243.997
|1,25
|Ereğli Demir Çelik
|51.940.000.000
|1,29
|Enka İnşaat
|45.304.000.000
|0,92
|Bim Mağazalar
|43.748.760.000
|8,14
|Garanti Bankası
|42.252.000.000
|0,68
|Aselsan
|40.834.800.000
|2,53
|Turkcell
|36.784.000.000
|1,81
|Akbank
|34.892.000.000
|0,55
|İskenderun Demir Çelik
|33.785.000.000
|1,54
|Türk Telekom
|29.715.000.000
|2,47
|İş Bankası (C)
|29.114.805.900
|0,45
|Tüpraş
|25.517.716.480
|2,64
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.003.271.801
|0,53
|Şişe Cam
|23.801.173.216
|1,07
|Arçelik
|23.407.225.021
|1,69
|Gübre Fabrik.
|23.246.400.000
|40,94
|Sabancı Holding
|22.872.928.067
|0,63
|Sasa Polyester
|22.459.800.000
|8,91
|Coca Cola İçecek
|19.421.209.206
|2,26
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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