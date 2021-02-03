Borsa şirketlerinin piyasa değeri
03.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:02
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|55.268.325.000
|11,58
|Koç Holding
|54.369.654.192
|1,25
|Ereğli Demir Çelik
|51.240.000.000
|1,27
|Enka İnşaat
|45.304.000.000
|0,92
|Bim Mağazalar
|43.171.920.000
|8,03
|Garanti Bankası
|42.420.000.000
|0,68
|Aselsan
|40.880.400.000
|2,53
|Turkcell
|36.476.000.000
|1,80
|Akbank
|35.204.000.000
|0,56
|İskenderun Demir Çelik
|33.205.000.000
|1,52
|Türk Telekom
|29.225.000.000
|2,43
|İş Bankası (C)
|29.159.805.600
|0,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.425.624.365
|0,53
|Tüpraş
|25.367.464.960
|2,63
|Şişe Cam
|23.280.426.827
|1,05
|Gübre Fabrik.
|23.213.000.000
|40,88
|Arçelik
|23.177.477.431
|1,68
|Sabancı Holding
|22.974.948.263
|0,63
|Sasa Polyester
|22.642.400.000
|8,99
|Coca Cola İçecek
|19.179.556.963
|2,23
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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