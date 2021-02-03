Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

03.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:02
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan55.268.325.00011,58
Koç Holding54.369.654.1921,25
Ereğli Demir Çelik51.240.000.0001,27
Enka İnşaat45.304.000.0000,92
Bim Mağazalar43.171.920.0008,03
Garanti Bankası42.420.000.0000,68
Aselsan40.880.400.0002,53
Turkcell36.476.000.0001,80
Akbank35.204.000.0000,56
İskenderun Demir Çelik33.205.000.0001,52
Türk Telekom29.225.000.0002,43
İş Bankası (C)29.159.805.6000,45
Yapı ve Kredi Bank.25.425.624.3650,53
Tüpraş25.367.464.9602,63
Şişe Cam23.280.426.8271,05
Gübre Fabrik.23.213.000.00040,88
Arçelik23.177.477.4311,68
Sabancı Holding22.974.948.2630,63
Sasa Polyester22.642.400.0008,99
Coca Cola İçecek19.179.556.9632,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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