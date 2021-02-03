Borsa şirketlerinin piyasa değeri
03.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:51
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 997 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 997 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|55.443.780.000
|11,62
|Koç Holding
|52.898.833.323
|1,21
|Ereğli Demir Çelik
|50.925.000.000
|1,27
|Enka İnşaat
|45.192.000.000
|0,92
|Bim Mağazalar
|43.080.840.000
|8,01
|Garanti Bankası
|41.412.000.000
|0,67
|Aselsan
|40.812.000.000
|2,53
|Turkcell
|36.058.000.000
|1,78
|Akbank
|34.580.000.000
|0,55
|İskenderun Demir Çelik
|33.147.000.000
|1,51
|Türk Telekom
|28.735.000.000
|2,68
|İş Bankası (C)
|28.664.808.900
|0,44
|Tüpraş
|25.317.381.120
|2,62
|Yapı ve Kredi Bank.
|24.834.330.775
|0,53
|Arçelik
|23.258.564.816
|1,68
|Şişe Cam
|23.188.530.405
|1,04
|Gübre Fabrik.
|23.146.200.000
|40,76
|Sabancı Holding
|22.403.635.162
|0,62
|Sasa Polyester
|22.293.800.000
|8,85
|Coca Cola İçecek
|19.255.868.197
|2,24
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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