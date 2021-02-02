Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

02.02.2021 19:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:10
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 989 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 989 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PDPD/DD
Ford Otosan56.391.237.00011,81
Koç Holding52.239.499.8301,20
Ereğli Demir Çelik51.170.000.0001,27
Enka İnşaat45.024.000.0000,92
Bim Mağazalar43.323.720.0008,06
Garanti Bankası40.698.000.0000,66
Aselsan39.854.400.0002,47
Turkcell35.860.000.0001,77
Akbank34.060.000.0000,54
İskenderun Demir Çelik33.263.000.0001,52
İş Bankası (C)28.349.811.0000,44
Türk Telekom28.280.000.0002,64
Tüpraş25.142.087.6802,60
Yapı ve Kredi Bank.24.327.507.6980,52
Arçelik23.596.428.9191,71
Şişe Cam23.157.898.2651,04
Gübre Fabrik.22.945.800.00040,41
Sabancı Holding22.219.998.8090,61
Sasa Polyester21.497.000.0008,53
Coca Cola İçecek19.395.772.1282,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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