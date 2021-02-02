Borsa şirketlerinin piyasa değeri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

02.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:56
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 4 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 4 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20PDPD/DD
Ford Otosan57.724.695.00012,09
Koç Holding52.797.397.4011,21
Ereğli Demir Çelik50.575.000.0001,26
Enka İnşaat44.016.000.0000,90
Bim Mağazalar43.657.680.0008,12
Garanti Bankası40.362.000.0000,65
Aselsan40.128.000.0002,49
Turkcell35.816.000.0001,77
Akbank34.216.000.0000,58
İskenderun Demir Çelik32.828.000.0001,50
İş Bankası (C)28.394.810.7000,44
Türk Telekom28.385.000.0002,65
Tüpraş25.267.297.2802,61
Yapı ve Kredi Bank.24.496.448.7240,52
Gübre Fabrik.23.413.400.00041,24
Arçelik23.177.477.4311,68
Şişe Cam23.066.001.8431,04
Sabancı Holding21.995.554.3760,60
Sasa Polyester21.580.000.0008,56
Tofaş Oto. Fab.19.200.000.0005,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Defne Samyeli Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Milli Manisa Myanmar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 13:57:02. #1.16#
title