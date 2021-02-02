Borsa şirketlerinin piyasa değeri
02.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:56
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 4 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 4 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|57.724.695.000
|12,09
|Koç Holding
|52.797.397.401
|1,21
|Ereğli Demir Çelik
|50.575.000.000
|1,26
|Enka İnşaat
|44.016.000.000
|0,90
|Bim Mağazalar
|43.657.680.000
|8,12
|Garanti Bankası
|40.362.000.000
|0,65
|Aselsan
|40.128.000.000
|2,49
|Turkcell
|35.816.000.000
|1,77
|Akbank
|34.216.000.000
|0,58
|İskenderun Demir Çelik
|32.828.000.000
|1,50
|İş Bankası (C)
|28.394.810.700
|0,44
|Türk Telekom
|28.385.000.000
|2,65
|Tüpraş
|25.267.297.280
|2,61
|Yapı ve Kredi Bank.
|24.496.448.724
|0,52
|Gübre Fabrik.
|23.413.400.000
|41,24
|Arçelik
|23.177.477.431
|1,68
|Şişe Cam
|23.066.001.843
|1,04
|Sabancı Holding
|21.995.554.376
|0,60
|Sasa Polyester
|21.580.000.000
|8,56
|Tofaş Oto. Fab.
|19.200.000.000
|5,40
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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