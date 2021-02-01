Borsa şirketlerinin piyasa değeri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

01.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:58
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 971 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 971 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PDPD/DD
Ford Otosan55.513.962.00011,63
Koç Holding51.833.756.1421,19
Ereğli Demir Çelik50.085.000.0001,25
Enka İnşaat43.848.000.0000,89
Bim Mağazalar43.414.800.0008,08
Garanti Bankası39.816.000.0000,64
Aselsan39.717.600.0002,46
Turkcell35.354.000.0001,74
Akbank33.748.000.0000,57
İskenderun Demir Çelik32.538.000.0001,49
Türk Telekom27.930.000.0002,60
İş Bankası (C)27.899.814.0000,43
Tüpraş24.854.105.6002,57
Yapı ve Kredi Bank.24.327.507.6980,52
Gübre Fabrik.23.096.100.00040,68
Şişe Cam22.637.151.8751,04
Arçelik22.569.322.0471,63
Sabancı Holding21.913.938.2190,60
Sasa Polyester21.331.000.0008,47
Koza Altın18.925.250.0002,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ebru Yaşar Özcan Deniz Bülent Serttaş Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Manisa Ahmetli Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 18:59:04. #1.16#
title