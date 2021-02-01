Borsa şirketlerinin piyasa değeri
01.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:22
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 977 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 977 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|52.847.046.000
|11,07
|Koç Holding
|51.377.294.493
|1,18
|Ereğli Demir Çelik
|49.945.000.000
|1,24
|Bim Mağazalar
|43.688.040.000
|8,13
|Enka İnşaat
|43.568.000.000
|0,89
|Aselsan
|39.717.600.000
|2,46
|Garanti Bankası
|39.438.000.000
|0,64
|Turkcell
|35.464.000.000
|1,75
|Akbank
|33.436.000.000
|0,57
|İskenderun Demir Çelik
|32.683.000.000
|1,49
|Türk Telekom
|27.895.000.000
|2,60
|İş Bankası (C)
|27.809.814.600
|0,43
|Tüpraş
|25.066.961.920
|2,59
|Yapı ve Kredi Bank.
|24.158.566.672
|0,52
|Gübre Fabrik.
|23.630.500.000
|41,62
|Arçelik
|22.758.525.944
|1,65
|Şişe Cam
|22.392.094.751
|1,03
|Sabancı Holding
|21.669.089.747
|0,60
|Sasa Polyester
|21.563.400.000
|8,56
|Coca Cola İçecek
|18.937.904.720
|2,21
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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