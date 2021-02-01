Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

01.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:22
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 977 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 977 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20PDPD/DD
Ford Otosan52.847.046.00011,07
Koç Holding51.377.294.4931,18
Ereğli Demir Çelik49.945.000.0001,24
Bim Mağazalar43.688.040.0008,13
Enka İnşaat43.568.000.0000,89
Aselsan39.717.600.0002,46
Garanti Bankası39.438.000.0000,64
Turkcell35.464.000.0001,75
Akbank33.436.000.0000,57
İskenderun Demir Çelik32.683.000.0001,49
Türk Telekom27.895.000.0002,60
İş Bankası (C)27.809.814.6000,43
Tüpraş25.066.961.9202,59
Yapı ve Kredi Bank.24.158.566.6720,52
Gübre Fabrik.23.630.500.00041,62
Arçelik22.758.525.9441,65
Şişe Cam22.392.094.7511,03
Sabancı Holding21.669.089.7470,60
Sasa Polyester21.563.400.0008,56
Coca Cola İçecek18.937.904.7202,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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