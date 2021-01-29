Borsa şirketlerinin piyasa değeri
29.01.2021 19:15 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:19
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 952 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 952 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.225.140.610
|1,17
|Ford Otosan
|50.495.949.000
|10,58
|Ereğli Demir Çelik
|50.225.000.000
|1,25
|Bim Mağazalar
|43.688.040.000
|8,13
|Enka İnşaat
|43.568.000.000
|0,89
|Aselsan
|39.444.000.000
|2,44
|Garanti Bankası
|39.102.000.000
|0,63
|Turkcell
|35.068.000.000
|1,73
|Akbank
|33.176.000.000
|0,56
|İskenderun Demir Çelik
|32.770.000.000
|1,50
|Türk Telekom
|27.650.000.000
|2,58
|İş Bankası (C)
|27.629.815.800
|0,43
|Tüpraş
|24.891.668.480
|2,58
|Gübre Fabrik.
|24.215.000.000
|42,65
|Yapı ve Kredi Bank.
|24.074.096.159
|0,52
|Arçelik
|22.299.030.765
|1,61
|Şişe Cam
|22.147.037.626
|1,01
|Sabancı Holding
|21.485.453.393
|0,59
|Sasa Polyester
|21.248.000.000
|8,43
|Coca Cola İçecek
|18.785.282.251
|2,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
Haber Yorumları
500