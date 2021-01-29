Borsa şirketlerinin piyasa değeri
29.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:16
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 974 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 974 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|53.092.683.000
|11,12
|Koç Holding
|52.036.627.986
|1,19
|Ereğli Demir Çelik
|50.470.000.000
|1,25
|Bim Mağazalar
|44.507.760.000
|8,28
|Enka İnşaat
|43.456.000.000
|0,88
|Aselsan
|40.196.400.000
|2,49
|Garanti Bankası
|38.724.000.000
|0,62
|Turkcell
|35.508.000.000
|1,75
|Akbank
|33.384.000.000
|0,57
|İskenderun Demir Çelik
|32.857.000.000
|1,50
|Türk Telekom
|28.315.000.000
|2,64
|İş Bankası (C)
|27.944.813.700
|0,43
|Gübre Fabrik.
|25.384.000.000
|44,71
|Tüpraş
|25.367.464.960
|2,63
|Yapı ve Kredi Bank.
|24.243.037.185
|0,52
|Arçelik
|23.353.166.765
|1,69
|Şişe Cam
|22.392.094.751
|1,03
|Sabancı Holding
|21.730.301.865
|0,60
|Sasa Polyester
|21.596.600.000
|8,57
|Coca Cola İçecek
|19.141.401.346
|2,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar
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