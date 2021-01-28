Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

28.01.2021 19:05 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:08
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 977 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 977 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan54.566.505.00011,43
Koç Holding52.442.371.6741,20
Ereğli Demir Çelik51.415.000.0001,28
Bim Mağazalar45.145.320.0008,40
Enka İnşaat43.568.000.0000,89
Aselsan40.378.800.0002,50
Garanti Bankası39.438.000.0000,64
Turkcell36.080.000.0001,78
Akbank33.852.000.0000,57
İskenderun Demir Çelik33.176.000.0001,52
Türk Telekom28.525.000.0002,66
İş Bankası (C)28.349.811.0000,44
Tüpraş25.667.968.0002,66
Yapı ve Kredi Bank.24.496.448.7240,52
Arçelik23.136.933.7391,67
Gübre Fabrik.23.079.400.00040,65
Şişe Cam22.606.519.7351,04
Sabancı Holding21.791.513.9830,60
Sasa Polyester21.746.000.0008,63
Coca Cola İçecek19.243.149.6582,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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