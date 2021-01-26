Borsa şirketlerinin piyasa değeri
26.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:54
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 26 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 26 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|56.180.691.000
|11,77
|Koç Holding
|54.471.090.114
|1,25
|Ereğli Demir Çelik
|52.500.000.000
|1,31
|Bim Mağazalar
|45.540.000.000
|8,47
|Enka İnşaat
|45.248.000.000
|0,92
|ASELSAN
|41.815.200.000
|2,59
|Garanti Bankası
|39.984.000.000
|0,66
|Turkcell
|36.388.000.000
|1,79
|Akbank
|34.372.000.000
|0,58
|İskenderun Demir Çelik
|34.365.000.000
|1,57
|Türk Telekom
|29.365.000.000
|2,74
|İş Bankası (C)
|29.159.805.600
|0,45
|Tüpraş
|25.642.926.080
|2,65
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.510.094.878
|0,55
|Şişe Cam
|23.433.587.530
|1,07
|Arçelik
|23.299.108.508
|1,69
|Sabancı Holding
|22.832.119.988
|0,63
|Gübre Fabrikaları
|22.060.700.000
|38,85
|Sasa Polyester
|21.928.600.000
|8,70
|Coca Cola İçecek
|20.311.506.943
|2,37
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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