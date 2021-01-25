Borsa şirketlerinin piyasa değeri
25.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:52
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 7 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 7 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|56.847.420.000
|11,91
|Koç Holding
|54.876.833.802
|1,26
|Ereğli Demir Çelik
|51.870.000.000
|1,29
|Enka İnşaat
|45.584.000.000
|0,93
|Bim Mağazalar
|44.811.360.000
|8,34
|ASELSAN
|41.450.400.000
|2,57
|Garanti Bankası
|40.068.000.000
|0,66
|Turkcell
|36.674.000.000
|1,81
|Akbank
|34.164.000.000
|0,58
|İskenderun Demir Çelik
|32.567.000.000
|1,49
|Türk Telekom
|29.330.000.000
|2,74
|İş Bankası (C)
|29.294.804.700
|0,45
|Tüpraş
|26.168.806.400
|2,71
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.763.506.416
|0,55
|Arçelik
|24.055.924.098
|1,74
|Şişe Cam
|23.648.012.514
|1,08
|Sabancı Holding
|22.566.867.477
|0,62
|Gübre Fabrikaları
|22.144.200.000
|39,00
|Sasa Polyester
|20.833.000.000
|8,27
|Coca Cola İçecek
|20.502.285.029
|2,39
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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