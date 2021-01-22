Borsa şirketlerinin piyasa değeri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

22.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:23
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 2 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 2 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding55.840.475.0611,28
Ford Otosan55.689.417.00011,67
Ereğli Demir Çelik51.975.000.0001,29
Enka İnşaat45.640.000.0000,93
Bim Mağazalar44.963.160.0008,36
ASELSAN41.929.200.0002,60
Garanti Bankası40.992.000.0000,68
Turkcell36.432.000.0001,80
Akbank34.944.000.0000,59
İskenderun Demir Çelik32.538.000.0001,49
İş Bankası (C)29.969.800.2000,46
Türk Telekom29.435.000.0002,75
Tüpraş26.744.770.5602,77
Yapı ve Kredi Bankası26.270.329.4930,56
Şişe Cam23.923.701.7791,10
Arçelik23.920.778.4571,88
Sabancı Holding22.668.887.6730,62
Gübre Fabrikaları22.294.500.00039,26
Coca Cola İçecek20.896.559.7412,43
Sasa Polyester20.766.600.0008,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Şener Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 19:22:33. #1.16#
title