Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

22.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:17
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 996 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 996 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan55.619.235.00011,65
Koç Holding55.181.141.5681,26
Ereğli Demir Çelik52.640.000.0001,31
Enka İnşaat45.752.000.0000,93
Bim Mağazalar44.689.920.0008,31
ASELSAN41.427.600.0002,57
Garanti Bankası41.370.000.0000,68
Turkcell36.454.000.0001,80
Akbank35.308.000.0000,60
İskenderun Demir Çelik32.741.000.0001,50
İş Bankası (C)30.239.798.4000,47
Türk Telekom29.400.000.0002,74
Tüpraş26.619.560.9602,75
Yapı ve Kredi Bankası26.354.800.0060,56
Şişe Cam24.015.598.2001,10
Arçelik23.326.137.6371,84
Sabancı Holding22.730.099.7910,62
Gübre Fabrikaları22.645.200.00039,88
Sasa Polyester20.949.200.0008,31
Coca Cola İçecek19.955.387.8482,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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