Borsa şirketlerinin piyasa değeri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

20.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:46
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 22 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 22 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan58.321.242.00012,22
Koç Holding57.463.449.8131,32
Ereğli Demir Çelik54.950.000.0001,37
Enka İnşaat46.592.000.0000,95
Bim Mağazalar45.782.880.0008,52
Garanti Bankası42.210.000.0000,70
ASELSAN41.473.200.0002,57
Turkcell36.872.000.0001,82
Akbank35.984.000.0000,61
İskenderun Demir Çelik33.872.000.0001,55
İş Bankası (C)30.869.794.2000,48
Türk Telekom30.345.000.0002,83
Tüpraş27.245.608.9602,82
Yapı ve Kredi Bankası26.946.093.5960,58
Şişe Cam24.812.033.8551,14
Gübre Fabrikaları23.747.400.00041,82
Arçelik23.542.370.6621,85
Sabancı Holding23.281.008.8530,64
Sasa Polyester21.497.000.0008,53
Coca Cola İçecek19.777.328.3012,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Hande Erçel Serdar Ortaç Jennifer Lopez
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ankara Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 18:47:11. #1.15#
title