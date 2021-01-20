Borsa şirketlerinin piyasa değeri
20.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:46
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 22 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 22 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|58.321.242.000
|12,22
|Koç Holding
|57.463.449.813
|1,32
|Ereğli Demir Çelik
|54.950.000.000
|1,37
|Enka İnşaat
|46.592.000.000
|0,95
|Bim Mağazalar
|45.782.880.000
|8,52
|Garanti Bankası
|42.210.000.000
|0,70
|ASELSAN
|41.473.200.000
|2,57
|Turkcell
|36.872.000.000
|1,82
|Akbank
|35.984.000.000
|0,61
|İskenderun Demir Çelik
|33.872.000.000
|1,55
|İş Bankası (C)
|30.869.794.200
|0,48
|Türk Telekom
|30.345.000.000
|2,83
|Tüpraş
|27.245.608.960
|2,82
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.946.093.596
|0,58
|Şişe Cam
|24.812.033.855
|1,14
|Gübre Fabrikaları
|23.747.400.000
|41,82
|Arçelik
|23.542.370.662
|1,85
|Sabancı Holding
|23.281.008.853
|0,64
|Sasa Polyester
|21.497.000.000
|8,53
|Coca Cola İçecek
|19.777.328.301
|2,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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