Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

19.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:54
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 13 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 13 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan59.023.062.00012,37
Koç Holding56.550.526.5151,30
Ereğli Demir Çelik54.845.000.0001,36
Enka İnşaat46.704.000.0000,95
Bim Mağazalar45.114.960.0008,39
Garanti Bankası42.546.000.0000,70
ASELSAN41.974.800.0002,60
Turkcell37.268.000.0001,84
Akbank36.452.000.0000,62
İskenderun Demir Çelik33.872.000.0001,55
İş Bankası (C)31.364.790.9000,48
Türk Telekom30.800.000.0002,87
Yapı ve Kredi Bankası27.283.975.6470,58
Tüpraş27.145.441.2802,81
Şişe Cam24.321.919.6061,11
Gübre Fabrikaları24.014.600.00042,29
Arçelik23.677.516.3031,86
Sabancı Holding22.934.140.1840,63
Sasa Polyester20.866.200.0008,28
Coca Cola İçecek19.929.950.7702,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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