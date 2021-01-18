Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

18.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:43
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 997 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 997 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan58.391.424.00012,23
Koç Holding56.347.654.6711,29
Ereğli Demir Çelik55.825.000.0001,39
Enka İnşaat46.592.000.0000,95
Bim Mağazalar45.540.000.0008,47
Garanti Bankası42.546.000.0000,70
ASELSAN42.020.400.0002,60
Turkcell36.894.000.0001,82
Akbank36.400.000.0000,62
İskenderun Demir Çelik31.871.000.0001,46
İş Bankası (C)31.049.793.0000,48
Türk Telekom29.960.000.0002,79
Yapı ve Kredi Bankası27.115.034.6220,58
Tüpraş27.070.315.5202,80
Şişe Cam23.893.069.6381,09
Sabancı Holding23.076.968.4600,63
Arçelik22.866.642.4571,80
Gübre Fabrikaları22.411.400.00039,47
Coca Cola İçecek20.425.973.7952,38
Sasa Polyester20.185.600.0008,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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