Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

18.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:54
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 973 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 973 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan55.584.144.00011,64
Ereğli Demir Çelik54.110.000.0001,35
Koç Holding53.913.192.5431,24
Enka İnşaat45.808.000.0000,93
Bim Mağazalar44.659.560.0008,31
Garanti Bankası41.790.000.0000,69
ASELSAN41.518.800.0002,57
Turkcell36.300.000.0001,79
Akbank35.568.000.0000,60
İskenderun Demir Çelik31.175.000.0001,42
İş Bankası (C)30.509.796.6000,47
Türk Telekom29.330.000.0002,74
Yapı ve Kredi Bankası26.439.270.5190,57
Tüpraş26.344.099.8402,73
Şişe Cam23.648.012.5141,08
Sabancı Holding22.444.443.2410,62
Gübre Fabrikaları22.428.100.00039,50
Arçelik22.163.885.1241,75
Sasa Polyester20.036.200.0007,95
Coca Cola İçecek18.848.874.9462,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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