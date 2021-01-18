Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:54
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 973 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 973 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|55.584.144.000
|11,64
|Ereğli Demir Çelik
|54.110.000.000
|1,35
|Koç Holding
|53.913.192.543
|1,24
|Enka İnşaat
|45.808.000.000
|0,93
|Bim Mağazalar
|44.659.560.000
|8,31
|Garanti Bankası
|41.790.000.000
|0,69
|ASELSAN
|41.518.800.000
|2,57
|Turkcell
|36.300.000.000
|1,79
|Akbank
|35.568.000.000
|0,60
|İskenderun Demir Çelik
|31.175.000.000
|1,42
|İş Bankası (C)
|30.509.796.600
|0,47
|Türk Telekom
|29.330.000.000
|2,74
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.439.270.519
|0,57
|Tüpraş
|26.344.099.840
|2,73
|Şişe Cam
|23.648.012.514
|1,08
|Sabancı Holding
|22.444.443.241
|0,62
|Gübre Fabrikaları
|22.428.100.000
|39,50
|Arçelik
|22.163.885.124
|1,75
|Sasa Polyester
|20.036.200.000
|7,95
|Coca Cola İçecek
|18.848.874.946
|2,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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