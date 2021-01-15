Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

15.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:04
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 960 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 960 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding54.318.936.2311,24
Ereğli Demir Çelik53.165.000.0001,32
Ford Otosan53.092.683.00011,12
Enka İnşaat45.920.000.0000,93
Bim Mağazalar45.145.320.0008,40
Garanti Bankası42.084.000.0000,70
ASELSAN41.450.400.0002,57
Turkcell36.476.000.0001,80
Akbank35.932.000.0000,61
İş Bankası (C)30.824.794.5000,48
İskenderun Demir Çelik30.479.000.0001,39
Türk Telekom29.645.000.0002,76
Tüpraş26.619.560.9602,75
Yapı ve Kredi Bankası26.523.741.0320,57
Şişe Cam23.954.333.9191,10
Sabancı Holding23.036.160.3810,63
Gübre Fabrikaları22.478.200.00039,59
Arçelik22.353.089.0211,76
Sasa Polyester19.754.000.0007,84
Coca Cola İçecek18.950.623.2592,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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