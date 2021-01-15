Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

15.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:59
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 975 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 975 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding55.079.705.6461,26
Ford Otosan53.934.867.00011,30
Ereğli Demir Çelik53.760.000.0001,34
Enka İnşaat46.592.000.0000,95
Bim Mağazalar45.965.040.0008,55
Garanti Bankası42.672.000.0000,71
ASELSAN42.043.200.0002,60
Turkcell37.048.000.0001,83
Akbank36.400.000.0000,62
İş Bankası (C)31.499.790.0000,49
İskenderun Demir Çelik30.450.000.0001,39
Türk Telekom29.995.000.0002,80
Tüpraş27.295.692.8002,82
Yapı ve Kredi Bankası26.861.623.0830,57
Şişe Cam24.321.919.6061,11
Sabancı Holding23.015.756.3420,63
Gübre Fabrikaları22.778.800.00040,12
Arçelik22.434.176.4061,77
Sasa Polyester19.588.000.0007,77
Coca Cola İçecek18.950.623.2592,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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