Borsa şirketlerinin piyasa değeri
14.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:55
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 979 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 979 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|56.094.064.866
|1,29
|Ford Otosan
|53.794.503.000
|11,27
|Ereğli Demir Çelik
|52.990.000.000
|1,32
|Enka İnşaat
|46.480.000.000
|0,95
|Bim Mağazalar
|46.450.800.000
|8,64
|Garanti Bankası
|43.302.000.000
|0,72
|ASELSAN
|42.316.800.000
|2,62
|Turkcell
|37.070.000.000
|1,83
|Akbank
|36.972.000.000
|0,63
|İş Bankası (C)
|31.814.787.900
|0,49
|Türk Telekom
|30.275.000.000
|2,82
|İskenderun Demir Çelik
|30.073.000.000
|1,37
|Tüpraş
|27.546.112.000
|2,85
|Yapı ve Kredi Bankası
|27.199.505.134
|0,58
|Şişe Cam
|23.678.644.654
|1,08
|Sabancı Holding
|23.485.049.246
|0,65
|Arçelik
|22.704.467.688
|1,79
|Gübre Fabrikaları
|22.561.700.000
|39,74
|Coca Cola İçecek
|19.332.179.432
|2,25
|Sasa Polyester
|19.289.200.000
|7,66
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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