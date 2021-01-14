Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

14.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:16
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 998 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 998 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding56.043.346.9051,28
Ford Otosan55.794.690.00011,69
Ereğli Demir Çelik53.760.000.0001,34
Enka İnşaat47.824.000.0000,97
Bim Mağazalar46.875.840.0008,72
Garanti Bankası44.310.000.0000,73
ASELSAN42.772.800.0002,65
Turkcell37.950.000.0001,87
Akbank37.544.000.0000,64
İş Bankası (C)32.219.785.2000,50
Türk Telekom30.975.000.0002,89
İskenderun Demir Çelik30.421.000.0001,39
Tüpraş27.721.405.4402,87
Yapı ve Kredi Bankası27.621.857.6990,59
Şişe Cam24.046.230.3411,10
Sabancı Holding23.811.513.8750,65
Arçelik22.582.836.6111,78
Gübre Fabrikaları22.177.600.00039,06
Sasa Polyester19.289.200.0007,66
Vakıflar Bankası19.215.662.6510,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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