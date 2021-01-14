Borsa şirketlerinin piyasa değeri
14.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:16
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 998 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 998 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|56.043.346.905
|1,28
|Ford Otosan
|55.794.690.000
|11,69
|Ereğli Demir Çelik
|53.760.000.000
|1,34
|Enka İnşaat
|47.824.000.000
|0,97
|Bim Mağazalar
|46.875.840.000
|8,72
|Garanti Bankası
|44.310.000.000
|0,73
|ASELSAN
|42.772.800.000
|2,65
|Turkcell
|37.950.000.000
|1,87
|Akbank
|37.544.000.000
|0,64
|İş Bankası (C)
|32.219.785.200
|0,50
|Türk Telekom
|30.975.000.000
|2,89
|İskenderun Demir Çelik
|30.421.000.000
|1,39
|Tüpraş
|27.721.405.440
|2,87
|Yapı ve Kredi Bankası
|27.621.857.699
|0,59
|Şişe Cam
|24.046.230.341
|1,10
|Sabancı Holding
|23.811.513.875
|0,65
|Arçelik
|22.582.836.611
|1,78
|Gübre Fabrikaları
|22.177.600.000
|39,06
|Sasa Polyester
|19.289.200.000
|7,66
|Vakıflar Bankası
|19.215.662.651
|0,43
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500