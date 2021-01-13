Borsa şirketlerinin piyasa değeri
13.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:16
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 992 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 992 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|59.093.244.000
|12,38
|Koç Holding
|56.601.244.476
|1,30
|Ereğli Demir Çelik
|53.515.000.000
|1,33
|Enka İnşaat
|52.584.000.000
|1,07
|Bim Mağazalar
|46.238.280.000
|8,60
|Garanti Bankası
|44.394.000.000
|0,73
|ASELSAN
|43.183.200.000
|2,68
|Akbank
|37.908.000.000
|0,64
|Turkcell
|37.598.000.000
|1,85
|İş Bankası (C)
|32.219.785.200
|0,50
|Türk Telekom
|30.695.000.000
|2,86
|İskenderun Demir Çelik
|30.624.000.000
|1,40
|Yapı ve Kredi Bankası
|27.537.387.186
|0,59
|Tüpraş
|27.420.902.400
|2,84
|Sabancı Holding
|24.117.574.464
|0,66
|Şişe Cam
|23.831.805.357
|1,09
|Arçelik
|22.677.438.560
|1,79
|Gübre Fabrikaları
|22.311.200.000
|39,29
|Sasa Polyester
|19.886.800.000
|7,89
|Tofaş Oto Fabrikası
|19.370.000.000
|5,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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