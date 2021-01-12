Borsa şirketlerinin piyasa değeri
12.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:04
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 980 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 980 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|56.296.936.710
|1,29
|Ford Otosan
|55.654.326.000
|11,66
|Ereğli Demir Çelik
|52.920.000.000
|1,32
|Enka İnşaat
|50.064.000.000
|1,02
|Bim Mağazalar
|46.329.360.000
|8,62
|Garanti Bankası
|43.974.000.000
|0,73
|ASELSAN
|43.046.400.000
|2,67
|Akbank
|37.856.000.000
|0,64
|Turkcell
|36.718.000.000
|1,81
|İş Bankası (C)
|32.039.786.400
|0,49
|Türk Telekom
|30.380.000.000
|2,83
|İskenderun Demir Çelik
|30.334.000.000
|1,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|27.452.916.673
|0,59
|Tüpraş
|27.395.860.480
|2,84
|Sabancı Holding
|23.831.917.914
|0,66
|Şişe Cam
|23.402.955.389
|1,07
|Arçelik
|22.528.778.355
|1,77
|Gübre Fabrikaları
|22.478.200.000
|39,59
|Sasa Polyester
|19.853.600.000
|7,88
|Tofaş Oto Fabrikası
|19.400.000.000
|5,46
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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