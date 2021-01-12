Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

12.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:04
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 980 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 980 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding56.296.936.7101,29
Ford Otosan55.654.326.00011,66
Ereğli Demir Çelik52.920.000.0001,32
Enka İnşaat50.064.000.0001,02
Bim Mağazalar46.329.360.0008,62
Garanti Bankası43.974.000.0000,73
ASELSAN43.046.400.0002,67
Akbank37.856.000.0000,64
Turkcell36.718.000.0001,81
İş Bankası (C)32.039.786.4000,49
Türk Telekom30.380.000.0002,83
İskenderun Demir Çelik30.334.000.0001,39
Yapı ve Kredi Bankası27.452.916.6730,59
Tüpraş27.395.860.4802,84
Sabancı Holding23.831.917.9140,66
Şişe Cam23.402.955.3891,07
Arçelik22.528.778.3551,77
Gübre Fabrikaları22.478.200.00039,59
Sasa Polyester19.853.600.0007,88
Tofaş Oto Fabrikası19.400.000.0005,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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