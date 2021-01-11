Borsa şirketlerinin piyasa değeri
11.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:35
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 982 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 982 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|54.876.833.802
|1,26
|Ereğli Demir Çelik
|52.535.000.000
|1,31
|Ford Otosan
|49.267.764.000
|10,32
|Bim Mağazalar
|46.602.600.000
|8,67
|Enka İnşaat
|45.752.000.000
|0,93
|Garanti Bankası
|44.772.000.000
|0,74
|ASELSAN
|43.844.400.000
|2,72
|Akbank
|38.376.000.000
|0,65
|Turkcell
|37.884.000.000
|1,87
|İş Bankası (C)
|32.714.781.900
|0,51
|Türk Telekom
|30.940.000.000
|2,89
|İskenderun Demir Çelik
|29.464.000.000
|1,35
|Tüpraş
|28.071.992.320
|2,91
|Yapı ve Kredi Bankası
|27.790.798.724
|0,59
|Sabancı Holding
|23.791.109.835
|0,65
|Gübre Fabrikaları
|23.062.700.000
|40,62
|Şişe Cam
|22.729.048.297
|1,04
|Arçelik
|21.947.652.098
|1,73
|Sasa Polyester
|19.837.000.000
|7,87
|Vakıflar Bankası
|19.371.887.550
|0,44
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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