Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

08.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:52
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 962 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 962 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding54.572.526.0361,25
Ereğli Demir Çelik52.535.000.0001,31
Ford Otosan47.372.850.0009,92
Bim Mağazalar46.390.080.0008,63
Enka İnşaat45.360.000.0000,92
Garanti Bankası45.192.000.0000,75
ASELSAN43.206.000.0002,68
Akbank39.052.000.0000,66
Turkcell37.070.000.0001,83
İş Bankası (C)33.209.778.6000,51
Türk Telekom30.800.000.0002,87
İskenderun Demir Çelik29.493.000.0001,35
Tüpraş28.097.034.2402,91
Yapı ve Kredi Bankası28.044.210.2630,60
Sabancı Holding23.852.321.9530,66
Gübre Fabrikaları23.730.700.00041,79
Şişe Cam22.729.048.2971,04
Arçelik21.717.904.5091,71
Vakıflar Bankası19.410.943.7750,44
Sasa Polyester19.007.000.0007,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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