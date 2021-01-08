Borsa şirketlerinin piyasa değeri
08.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:52
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 962 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 962 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|54.572.526.036
|1,25
|Ereğli Demir Çelik
|52.535.000.000
|1,31
|Ford Otosan
|47.372.850.000
|9,92
|Bim Mağazalar
|46.390.080.000
|8,63
|Enka İnşaat
|45.360.000.000
|0,92
|Garanti Bankası
|45.192.000.000
|0,75
|ASELSAN
|43.206.000.000
|2,68
|Akbank
|39.052.000.000
|0,66
|Turkcell
|37.070.000.000
|1,83
|İş Bankası (C)
|33.209.778.600
|0,51
|Türk Telekom
|30.800.000.000
|2,87
|İskenderun Demir Çelik
|29.493.000.000
|1,35
|Tüpraş
|28.097.034.240
|2,91
|Yapı ve Kredi Bankası
|28.044.210.263
|0,60
|Sabancı Holding
|23.852.321.953
|0,66
|Gübre Fabrikaları
|23.730.700.000
|41,79
|Şişe Cam
|22.729.048.297
|1,04
|Arçelik
|21.717.904.509
|1,71
|Vakıflar Bankası
|19.410.943.775
|0,44
|Sasa Polyester
|19.007.000.000
|7,54
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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