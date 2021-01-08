Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

08.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:55
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 953 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 953 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding53.913.192.5431,24
Ereğli Demir Çelik52.255.000.0001,30
Ford Otosan47.443.032.0009,94
Bim Mağazalar45.904.320.0008,54
Enka İnşaat44.856.000.0000,91
Garanti Bankası44.016.000.0000,73
ASELSAN43.365.600.0002,69
Akbank39.000.000.0000,66
Turkcell37.246.000.0001,84
İş Bankası (C)32.489.783.4000,50
Türk Telekom30.905.000.0002,88
İskenderun Demir Çelik29.725.000.0001,36
Tüpraş27.971.824.6402,89
Yapı ve Kredi Bankası27.790.798.7240,59
Gübre Fabrikaları23.914.400.00042,12
Sabancı Holding23.627.877.5210,65
Şişe Cam22.851.576.8591,05
Arçelik21.380.040.4061,68
Vakıflar Bankası19.176.606.4260,43
Sasa Polyester18.924.000.0007,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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