Borsa şirketlerinin piyasa değeri
08.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:55
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 953 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 953 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|53.913.192.543
|1,24
|Ereğli Demir Çelik
|52.255.000.000
|1,30
|Ford Otosan
|47.443.032.000
|9,94
|Bim Mağazalar
|45.904.320.000
|8,54
|Enka İnşaat
|44.856.000.000
|0,91
|Garanti Bankası
|44.016.000.000
|0,73
|ASELSAN
|43.365.600.000
|2,69
|Akbank
|39.000.000.000
|0,66
|Turkcell
|37.246.000.000
|1,84
|İş Bankası (C)
|32.489.783.400
|0,50
|Türk Telekom
|30.905.000.000
|2,88
|İskenderun Demir Çelik
|29.725.000.000
|1,36
|Tüpraş
|27.971.824.640
|2,89
|Yapı ve Kredi Bankası
|27.790.798.724
|0,59
|Gübre Fabrikaları
|23.914.400.000
|42,12
|Sabancı Holding
|23.627.877.521
|0,65
|Şişe Cam
|22.851.576.859
|1,05
|Arçelik
|21.380.040.406
|1,68
|Vakıflar Bankası
|19.176.606.426
|0,43
|Sasa Polyester
|18.924.000.000
|7,51
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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