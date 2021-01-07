Borsa şirketlerinin piyasa değeri
07.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:37
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 936 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 936 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|53.507.448.855
|1,23
|Ereğli Demir Çelik
|50.575.000.000
|1,26
|Ford Otosan
|47.934.306.000
|10,04
|Bim Mağazalar
|46.602.600.000
|8,67
|Enka İnşaat
|44.968.000.000
|0,91
|Garanti Bankası
|43.974.000.000
|0,73
|ASELSAN
|43.434.000.000
|2,69
|Akbank
|39.052.000.000
|0,66
|Turkcell
|36.960.000.000
|1,82
|İş Bankası (C)
|31.724.788.500
|0,49
|Türk Telekom
|30.730.000.000
|2,87
|İskenderun Demir Çelik
|29.232.000.000
|1,34
|Tüpraş
|27.996.866.560
|2,90
|Yapı ve Kredi Bankası
|27.199.505.134
|0,58
|Sabancı Holding
|23.811.513.875
|0,65
|Gübre Fabrikaları
|22.478.200.000
|39,59
|Şişe Cam
|22.392.094.751
|1,03
|Arçelik
|21.217.865.637
|1,67
|Vakıflar Bankası
|19.020.381.526
|0,43
|Sasa Polyester
|17.811.800.000
|7,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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