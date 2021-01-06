Borsa şirketlerinin piyasa değeri
06.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:50
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 931 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 931 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|53.608.884.777
|1,23
|Ereğli Demir Çelik
|51.275.000.000
|1,27
|Ford Otosan
|48.074.670.000
|10,07
|Bim Mağazalar
|46.420.440.000
|8,64
|Enka İnşaat
|45.304.000.000
|0,92
|Garanti Bankası
|43.722.000.000
|0,72
|ASELSAN
|42.613.200.000
|2,64
|Akbank
|38.272.000.000
|0,65
|Turkcell
|37.114.000.000
|1,83
|İş Bankası (C)
|31.544.789.700
|0,49
|Türk Telekom
|30.695.000.000
|2,86
|İskenderun Demir Çelik
|29.377.000.000
|1,34
|Tüpraş
|27.921.740.800
|2,89
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.692.682.057
|0,57
|Sabancı Holding
|23.525.857.324
|0,65
|Gübre Fabrikaları
|23.129.500.000
|40,74
|Şişe Cam
|22.300.198.329
|1,02
|Arçelik
|20.988.118.047
|1,65
|Vakıflar Bankası
|18.942.269.076
|0,43
|Türk Hava Yolları
|17.512.200.000
|0,40
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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