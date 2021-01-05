Borsa şirketlerinin piyasa değeri
05.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:52
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 915 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 915 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|53.608.884.777
|1,23
|Ereğli Demir Çelik
|50.995.000.000
|1,27
|Ford Otosan
|46.986.849.000
|9,84
|Bim Mağazalar
|46.724.040.000
|8,69
|Enka İnşaat
|43.568.000.000
|0,89
|Garanti Bankası
|42.420.000.000
|0,70
|ASELSAN
|41.838.000.000
|2,59
|Akbank
|36.556.000.000
|0,62
|Turkcell
|36.300.000.000
|1,79
|İş Bankası (C)
|31.094.792.700
|0,48
|Türk Telekom
|30.730.000.000
|2,87
|İskenderun Demir Çelik
|29.058.000.000
|1,33
|Tüpraş
|27.796.531.200
|2,88
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.763.506.416
|0,55
|Sabancı Holding
|23.566.665.403
|0,65
|Gübre Fabrikaları
|23.296.500.000
|41,03
|Şişe Cam
|22.300.198.329
|1,02
|Arçelik
|20.542.137.432
|1,62
|Vakıflar Bankası
|18.512.650.602
|0,42
|Tofaş Oto Fabrikası
|17.460.000.000
|4,91
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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