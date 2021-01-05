Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

05.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:52
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 915 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 915 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding53.608.884.7771,23
Ereğli Demir Çelik50.995.000.0001,27
Ford Otosan46.986.849.0009,84
Bim Mağazalar46.724.040.0008,69
Enka İnşaat43.568.000.0000,89
Garanti Bankası42.420.000.0000,70
ASELSAN41.838.000.0002,59
Akbank36.556.000.0000,62
Turkcell36.300.000.0001,79
İş Bankası (C)31.094.792.7000,48
Türk Telekom30.730.000.0002,87
İskenderun Demir Çelik29.058.000.0001,33
Tüpraş27.796.531.2002,88
Yapı ve Kredi Bankası25.763.506.4160,55
Sabancı Holding23.566.665.4030,65
Gübre Fabrikaları23.296.500.00041,03
Şişe Cam22.300.198.3291,02
Arçelik20.542.137.4321,62
Vakıflar Bankası18.512.650.6020,42
Tofaş Oto Fabrikası17.460.000.0004,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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