Borsa şirketlerinin piyasa değeri
05.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:40
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 916 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 916 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|54.014.628.465
|1,24
|Ereğli Demir Çelik
|51.660.000.000
|1,28
|Ford Otosan
|46.881.576.000
|9,82
|Bim Mağazalar
|46.602.600.000
|8,67
|Garanti Bankası
|43.428.000.000
|0,72
|Enka İnşaat
|42.224.000.000
|0,86
|ASELSAN
|41.838.000.000
|2,59
|Akbank
|37.076.000.000
|0,63
|Turkcell
|36.608.000.000
|1,80
|İş Bankası (C)
|31.724.788.500
|0,49
|Türk Telekom
|31.185.000.000
|2,91
|İskenderun Demir Çelik
|29.232.000.000
|1,34
|Tüpraş
|27.345.776.640
|2,83
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.101.388.468
|0,56
|Gübre Fabrikaları
|24.482.200.000
|43,12
|Sabancı Holding
|23.995.150.229
|0,66
|Şişe Cam
|22.545.255.453
|1,03
|Arçelik
|20.731.341.329
|1,63
|Vakıflar Bankası
|18.473.594.378
|0,42
|Tofaş Oto Fabrikası
|17.650.000.000
|4,97
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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