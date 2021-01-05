Borsa şirketlerinin piyasa değeri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

05.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:40
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 916 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 916 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding54.014.628.4651,24
Ereğli Demir Çelik51.660.000.0001,28
Ford Otosan46.881.576.0009,82
Bim Mağazalar46.602.600.0008,67
Garanti Bankası43.428.000.0000,72
Enka İnşaat42.224.000.0000,86
ASELSAN41.838.000.0002,59
Akbank37.076.000.0000,63
Turkcell36.608.000.0001,80
İş Bankası (C)31.724.788.5000,49
Türk Telekom31.185.000.0002,91
İskenderun Demir Çelik29.232.000.0001,34
Tüpraş27.345.776.6402,83
Yapı ve Kredi Bankası26.101.388.4680,56
Gübre Fabrikaları24.482.200.00043,12
Sabancı Holding23.995.150.2290,66
Şişe Cam22.545.255.4531,03
Arçelik20.731.341.3291,63
Vakıflar Bankası18.473.594.3780,42
Tofaş Oto Fabrikası17.650.000.0004,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Donald Trump Pınar Gültekin Mustafa Şentop
Magazin Prens Harry Demet Akalın Eser Yenenler Seren Serengil
Spor Ryan Babel Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Elazığ Yılbaşı Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 13:40:58. #1.14#
title