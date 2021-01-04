Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

04.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:49
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 914 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 914 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding53.761.038.6601,23
Ereğli Demir Çelik51.800.000.0001,29
Bim Mağazalar47.149.080.0008,77
Ford Otosan44.074.296.0009,23
Garanti Bankası43.344.000.0000,72
ASELSAN41.883.600.0002,59
Enka İnşaat41.720.000.0000,85
Akbank36.868.000.0000,63
Turkcell36.080.000.0001,78
İş Bankası (C)31.634.789.1000,49
Türk Telekom31.150.000.0002,90
İskenderun Demir Çelik29.174.000.0001,33
Tüpraş27.521.070.0802,85
Yapı ve Kredi Bankası25.932.447.4420,56
Gübre Fabrikaları25.868.300.00045,56
Sabancı Holding23.933.938.1110,66
Şişe Cam22.606.519.7351,04
Arçelik20.555.651.9961,62
Vakıflar Bankası18.473.594.3780,42
Türk Hava Yolları17.498.400.0000,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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