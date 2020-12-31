Borsa şirketlerinin piyasa değeri
31.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:47
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 909 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 909 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|53.558.166.816
|1,23
|Ereğli Demir Çelik
|52.255.000.000
|1,30
|Bim Mağazalar
|45.843.600.000
|8,53
|Ford Otosan
|44.214.660.000
|9,26
|Garanti Bankası
|43.554.000.000
|0,72
|ASELSAN
|41.610.000.000
|2,58
|Enka İnşaat
|41.272.000.000
|0,84
|Akbank
|36.036.000.000
|0,61
|Turkcell
|35.420.000.000
|1,75
|İş Bankası (C)
|31.499.790.000
|0,49
|Türk Telekom
|29.890.000.000
|2,79
|İskenderun Demir Çelik
|29.319.000.000
|1,34
|Gübre Fabrikaları
|28.740.700.000
|50,62
|Tüpraş
|27.045.273.600
|2,80
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.016.917.955
|0,56
|Sabancı Holding
|23.383.029.049
|0,64
|Şişe Cam
|22.392.094.751
|1,03
|Arçelik
|20.542.137.432
|1,62
|Vakıflar Bankası
|18.395.481.928
|0,42
|Türk Hava Yolları
|17.815.800.000
|0,41
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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