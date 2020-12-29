Borsa şirketlerinin piyasa değeri
29.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:54
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 887 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 887 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|52.290.217.791
|1,20
|Ereğli Demir Çelik
|52.255.000.000
|1,30
|Bim Mağazalar
|45.904.320.000
|8,54
|Ford Otosan
|44.319.933.000
|9,29
|Garanti Bankası
|42.084.000.000
|0,70
|Enka İnşaat
|41.608.000.000
|0,85
|ASELSAN
|40.812.000.000
|2,53
|Turkcell
|35.134.000.000
|1,73
|Akbank
|34.424.000.000
|0,58
|İş Bankası (C)
|31.049.793.000
|0,48
|Türk Telekom
|29.960.000.000
|2,79
|İskenderun Demir Çelik
|29.493.000.000
|1,35
|Tüpraş
|27.395.860.480
|2,84
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.847.976.929
|0,55
|Gübre Fabrikaları
|25.534.300.000
|44,97
|Sabancı Holding
|23.321.816.931
|0,64
|Şişe Cam
|22.147.037.626
|1,01
|Arçelik
|20.636.739.381
|1,63
|Vakıflar Bankası
|18.161.144.578
|0,41
|Türk Hava Yolları
|17.815.800.000
|0,41
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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