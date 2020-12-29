Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

29.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:46
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 877 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 877 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding51.072.986.7271,17
Ereğli Demir Çelik49.630.000.0001,23
Bim Mağazalar44.720.280.0008,32
Ford Otosan44.284.842.0009,28
Garanti Bankası41.664.000.0000,69
Enka İnşaat41.048.000.0000,83
ASELSAN40.971.600.0002,54
Turkcell35.222.000.0001,74
Akbank33.904.000.0000,57
İş Bankası (C)30.689.795.4000,47
Türk Telekom29.505.000.0002,75
İskenderun Demir Çelik28.855.000.0001,32
Tüpraş27.395.860.4802,84
Yapı ve Kredi Bank.25.594.565.3910,55
Gübre Fabrikaları24.716.000.00043,53
Sabancı Holding22.281.210.9270,61
Şişe Cam22.177.669.7671,02
Arçelik20.623.224.8171,62
Vakıflar Bankası18.083.032.1290,41
Türk Hava Yolları17.967.600.0000,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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