Borsa şirketlerinin piyasa değeri
25.12.2020 19:03 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:08
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 867 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 867 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.464.371.195
|1,16
|Ereğli Demir Çelik
|49.700.000.000
|1,24
|Bim Mağazalar
|44.447.040.000
|8,27
|Ford Otosan
|43.126.839.000
|9,04
|Garanti Bankası
|41.370.000.000
|0,68
|Enka İnşaat
|41.048.000.000
|0,83
|ASELSAN
|41.040.000.000
|2,54
|Turkcell
|35.266.000.000
|1,74
|Akbank
|33.852.000.000
|0,57
|İş Bankası (C)
|30.374.797.500
|0,47
|Türk Telekom
|29.330.000.000
|2,74
|İskenderun Demir Çelik
|28.942.000.000
|1,32
|Tüpraş
|26.544.435.200
|2,75
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.510.094.878
|0,55
|Şişe Cam
|22.024.509.064
|1,01
|Sabancı Holding
|21.485.453.393
|0,59
|Gübre Fabrikaları
|21.376.000.000
|37,65
|Arçelik
|20.271.846.150
|1,60
|Vakıflar Bankası
|18.043.975.904
|0,41
|Türk Hava Yolları
|17.581.200.000
|0,40
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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