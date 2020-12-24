Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

24.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:09
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 30 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 30 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding50.641.884.0591,16
Ereğli Demir Çelik49.980.000.0001,24
Bim Mağazalar44.447.040.0008,27
Ford Otosan43.337.385.0009,08
Garanti Bankası41.748.000.0000,69
Enka İnşaat41.104.000.0000,84
ASELSAN41.085.600.0002,55
Turkcell34.760.000.0001,71
Akbank34.060.000.0000,58
İş Bankası (C)30.059.799.6000,46
Türk Telekom29.365.000.0002,74
İskenderun Demir Çelik28.826.000.0001,32
Tüpraş26.719.728.6402,77
Yapı ve Kredi Bankası25.594.565.3910,55
Şişe Cam21.932.612.6421,00
Sabancı Holding21.587.473.5900,59
Gübre Fabrikaları20.858.300.00036,74
Arçelik20.420.506.3551,61
Vakıflar Bankası18.122.088.3530,41
Türk Hava Yolları17.664.000.0000,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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