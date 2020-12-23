Borsa şirketlerinin piyasa değeri
23.12.2020 18:57 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:00
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 860 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 860 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.312.217.312
|1,15
|Ereğli Demir Çelik
|49.770.000.000
|1,24
|Bim Mağazalar
|44.902.440.000
|8,35
|Ford Otosan
|43.477.749.000
|9,11
|Garanti Bankası
|41.832.000.000
|0,69
|Enka İnşaat
|41.384.000.000
|0,84
|ASELSAN
|40.994.400.000
|2,54
|Turkcell
|34.518.000.000
|1,70
|Akbank
|33.592.000.000
|0,57
|İş Bankası (C)
|30.239.798.400
|0,47
|Türk Telekom
|29.155.000.000
|2,72
|İskenderun Demir Çelik
|29.000.000.000
|1,32
|Tüpraş
|26.920.064.000
|2,79
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.763.506.416
|0,55
|Şişe Cam
|21.901.980.502
|1,00
|Sabancı Holding
|21.383.433.197
|0,59
|Arçelik
|20.758.370.458
|1,63
|Gübre Fabrikaları
|18.971.200.000
|33,41
|Vakıflar Bankası
|18.004.919.679
|0,41
|Türk Hava Yolları
|17.194.800.000
|0,39
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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