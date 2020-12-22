Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

22.12.2020 19:01 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:04
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 851 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 851 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding49.906.473.6241,14
Ereğli Demir Çelik49.700.000.0001,24
Ford Otosan44.074.296.0009,23
Bim Mağazalar43.718.400.0008,13
Garanti Bankası42.168.000.0000,70
ASELSAN40.857.600.0002,53
Enka İnşaat40.768.000.0000,83
Turkcell34.540.000.0001,70
Akbank33.592.000.0000,57
İş Bankası (C)30.194.798.7000,47
İskenderun Demir Çelik29.203.000.0001,33
Türk Telekom29.155.000.0002,72
Tüpraş26.068.638.7202,70
Yapı ve Kredi Bankası25.763.506.4160,55
Şişe Cam21.840.716.2201,00
Sabancı Holding21.465.049.3540,59
Arçelik20.231.302.4581,59
Vakıflar Bankası18.083.032.1290,41
Gübre Fabrikaları17.251.100.00030,38
Türk Hava Yolları17.139.600.0000,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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